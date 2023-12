Ordine d’arrivo sci alpino | classifica superG Val Gardena 2023 | vince Kriechmayr | due azzurri in top10

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Doppietta austriaca nel Super-G della Valvalevole per la Coppa del Mondo maschile-2024 di sci. Sulla Saslong è statonta firmare il miglior tempo di giornata in 1’28?39, beffando per soli 2 centesimi il connazionale Daniel Hemetsberger e per 3 centesimi il fenomeno svizzero Marco Odermatt (che bissa così il terzo posto della discesa di ieri). Distacchi davvero minimi, con i primi 6 racchiusi in 15 centesimi ed i migliori 19 in mezzo secondo. L’Italia può sorridere per i buoni piazzamenti di Mattia Casse e Guglielmo Bosca, rispettivamente ottavo e decimo a 29 e 39 centesimi dal leader. Fuori dalla zona punti purtroppo tutti gli altriimpegnati, tra cui un deludente Dominik Paris. Di seguito l’...