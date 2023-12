Orbán fa deragliare l' Europa A danno dell' Ucraina e dell' amica Meloni

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L'ungherese blocca i 50 miliardi per Kiev. Gli altri 26 pronti a bypassare l'ostacolo, cambiando i connotatia Ue: possibile decisione senza Budapest in un nuovo summit a gennaio, ma salterebbero i fondi per i migranti.colpita e affondata dal suo alleato magiaro. E sul Patto di stabilità il difficile bivio: veto o no?