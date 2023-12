Operazione della Polizia contro le Baby gang | 40 arresti in Italia | Arezzo coinvolta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ladi Stato ha condotto un’ampiain tuttaper contrastare le attività criminali legate allee ai gruppi giovanili. Coinvolgendo oltre 500 agenti coordinati dal Servizio Centrale Operativo, l’ha portato all’arresto di 40 persone, di cui il 25% minorenni, e alla denuncia di circa 70 individui, di cui un terzo minorenni. Le province coinvolte includono, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona. Glie le denunce sono avvenuti in contesti legati alle, concentrandosi particolarmente nelle aree di aggregazione giovanile e nei contesti vicini al mondo dei trapper. Le Squadre Mobili e ...

Gang giovanili,polizia esegue 40 misure

8.46 Gang giovanili,polizia esegue 40 misure VastaPolizia ad Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio - Emilia, Rovigo,Salerno e Verona, teatro di episodi delittuosi da parte di gruppi ...

Operazione della Polizia contro gang giovanili, 40 arresti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Maxi operazione della polizia contro le baby gang: arresti anche a Genova GenovaToday

Maxi operazione della Polizia contro baby gang: 40 arresti

È in corso in queste ore una maxi operazione della Polizia di Stato che sta impiegando oltre 500 operatori coordinati dal Servizio centrale operativo in 14 province ...

Operazione di Polizia contro gang giovanili, 40 arresti in tutta Italia

Sequestrate armi e droga in ambienti vicini al mondo dei trapper: oltre 500 operatori coordinati dal Servizio centrale operativo in 14 province tra cui quella di Bari ...