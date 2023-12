Operazione anticrimine a Ponticelli | 200 agenti impiegati

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023): Forze dell’Ordine in azione per contrastare l’illegalità con oltre 200 operatoriDalle prime luci dell’alba, oltre 200 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono impegnati nel quartiere “”, area che ha visto di recente numerosi interventi da parte delle forze dell’ordine, come le recenti operazioni di polizia giudiziaria. Come ogni servizio espletato in modalità “alto impatto”, anche quello di oggi è finalizzato al contrasto dell’illegalità in ogni sua forma. Saranno eseguite numerose perquisizioni, identificati soggetti ed effettuati controlli amministrativi finalizzati anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Nello specifico, concorreranno i reparti ...