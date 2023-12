Omicidio Cecchettin: auto di Turetta dalla Germania a Parma questa sera

... che ha trasportato il corpo senza vita diCecchettn, è attesa proveniente dalla Germania su una bisarca. L'arrivo è programmato per questa sera, tra le 20.30 ...

Omicidio Giulia Cecchettin: così Filippo Turetta potrebbe evitare l'ergastolo ilGiornale.it

Turetta a Giulia ha tolto vita e libertà, con lui 2 anni di inferno: le parole di Elena Cecchettin Fanpage.it

Igor il Russo, la provincia di Ferrara deve risarcire con 1 milione la famiglia della guardia uccisa

La Provincia di Ferrara deve risarcire con oltre 1,1 milioni di euro i familiari di Valerio Verri, la guardia volontaria assassinata l'8 aprile 2017 da Norbert ...

Giulia Cecchettin, l’auto di Filippo Turetta arriverà oggi in Italia

La Grande Punto nera di Filippo Turetta, ora in carcere a Verona e reo confesso per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, arriverà su una bisarca questa sera in Italia.