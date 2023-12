Oltre il risultato | se non quello degli atalantini a Rakow straordinario

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Lo spettacolo dei 641 tifosi dell’Atalanta anonostante il freddo, i chilometri e la qualificazione praticamente in tasca Per chi sente l’A.B.C. sulla propria pelle ha due frasi su cui appoggiarsi per descrivere in poche parole cosa voglia dire tifare Atalanta. La prima è la classica “Maglia sudata sempre” però c’è anche una seconda (ma non meno importante): la fedeil. Un concetto che si addice nei momenti di difficoltà per trovare un po’ di conforto nel caro patriottismo atalantino, che al tempo stesso può essere anche utilizzato nei contesti dove la posta in palio è pari a quella di una semplice amichevole: addirittura ad obiettivo già concluso. Se tifosi di altre piazze sarebbero stati al calduccio davanti alla tv con il primo posto in tasca, il popolo atalantino ragiona diversamente presentandosi in ...