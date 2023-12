Oliveira | “Napoli in difficoltà | ma ha le potenzialità per uscirne ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Lulu, ex calciatore del Cagliari, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Cosa manca al Cagliari per trovare continuità? “Da quel che ho visto nelle ultime partite, al Cagliari manca il gioco. È una squadra che fatica tantissimo a giocare un calcio più aperto. Soprattutto, i ragazzi di quest’anno non hanno ancora l’esperienza della massima serie. Sono tutti ragazzi che arrivano dalla Serie B” Come vede Ranieri sulla panchina del Cagliari? “Lo conosco, mi ha allenato a Firenze. È un tecnico che cerca soprattutto di motivare i suoi calciatori e, soprattutto, c’è sempre nei momenti difficili, come un padre. Cerca sempre di parlare con tutti, un allenatore grintoso che, alla sua età, ha ancora voglia di dimostrare il proprio valore. Faccio un esempio, quando mi dissero che sarebbe venuto a Cagliari non ci credevo. ...