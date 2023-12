Ok Parlamento Ue su genitorialità | si spaccano eurodeputati Fi-Ppe

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il via libera delUe al riconoscimento dellain tutta l'Unione europa, che mira a far sì che nessun bambino sia discriminato a causa della famiglia di appartenenza o del modo in cui è nato, ha riacceso lo scontro politico e spaccato gli euro-parlamentari di Fi nel Ppe (il gruppo dei Popolari europei si è espresso a larga maggioranza a favore). L'appello di Vincenzo Sofo di Fdi-Ecr, che ha chiesto ai colleghi del Ppe di votare in modo "compatto contro questo regolamento perchè non possiamo consegnare ai nostri figli una società nel quale tutto, compresi donne bambini e persino feti, può essere oggetto di compravendita", non ha sortito l'effetto sperato. E alla prova del voto, hanno votato contro la proposta treFi-Ppe (Francesca Peppucci, Stefania Zambelli e Massimiliano Salini) e in sei a favore ...