Nuovo Sequestro di Cocaina nei Pacchi per i Detenuti | Battaglia Silenziosa Contro lo Spaccio nelle C

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Teramo - Unepisodio di droga in carcere è stato registrato a Castrogno, dove circa 50 grammi disono stati scoperti durante illlo deidestinati ai. La droga era abilmente nascosta in due contenitori di plastica che originariamente contenevano crema da barba. Il segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, Donato Capece, elogia lo scrupolo, l'attenzione e la professionalità del personale di polizia penitenziaria che, nonostante lavori sottorganico, è riuscito a contrastare questa ennesima circolazione illegale di droga. Capece sottolinea che in Italia circa il 30% deiè tossicodipendente, e oltre il 20% degli stranieriha problemi legati alla droga. Il leader del Sappe evidenzia che, nonostante ...