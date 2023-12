Nuoto | Quadarella | ' Europeo chiuso bene | ora mondiale e poi i Giochi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Domani mattina sarò di nuovo in vasca per il campionato a squadre. Sono di ritorno dagli Europei che si è concluso davverocon la medaglia d'oro, ora ci sarà un. Una data importante in preparazione delle Olimpiadi di Parigi". Lo ha detto la campionessa delazzurro Simona, vincitrice di due argenti e un oro agli Europei in vasca corta, ospite speciale al premio 'Asi Sport e Cultura' al Salone d'Onore del Coni. "C'è tanto sacrificio ovviamente, ma viene fatto quando c'è la passione. Io sin da piccola ho sempre dovuto fare molti sacrifici. C'è sempre stata però la passione, ho sempre voluto fare questo e sono orgogliosa del mio percorso. Bisogna essere costanti e fare le cose con passione perchè così i risultati si ottengono. Margini di miglioramenti? Nel mio ...