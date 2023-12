(Di venerdì 15 dicembre 2023) In Serbia anche le gare continentali di fondo, artistico e tuffi. ROMA - I campionatididi fondo,artistico e tuffi si svolgeranno a, in Serbia, dal 10 al 23 ...

Nuoto: Europei 2024 a Belgrado dal 10 al 23 giugno

In Serbia anche le gare continentali di fondo, artistico e tuffi. ROMA - I campionatididi fondo,artistico e tuffi si svolgeranno a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 23 giugno, data che segna la fine del periodo di qualificazione per i Giochi Olimpici Estivi ...

Europei Nuoto 2024, dal 10 al 23 giugno a Belgrado Swim4Life

Medagliere finale Europei di Nuoto in vasca corta Otopeni 2023: tutti i podi Olympics

Nuoto, gli Europei 2024 si terranno a Belgrado dal 10 al 23 giugno

La 37ma edizione dei Campionati Europei di nuoto si svolgerà dal 10 al 23 giugno 2024 a Belgrado, in Serbia: l'annuncio è stato appena dato da European Aquatics. Il programma prevede l'assegnazione de ...

Campionati nazionali, medaglia d’oro per la coach dell’Asd Bordighera nuoto Floris Sabrina

Sabrina, è scesa in vasca per disputare le gare nelle discipline dei 100 e 50 dorso, e ha conquistato una medaglia in ogni specialità: bronzo nei 100mt dorso, migliorando però il suo tempo e scendendo ...