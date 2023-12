Novak Djokovic nominato Campione del Mondo | premio ITF con Sabalenka dopo la punzecchiatura

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023)è stato incoronatodeldalla ITF, la Federazione Internazionale di Tennis. Il fuoriclasse serbo ha ricevuto il riconoscimento di ITF World Champion per l’ottava volta in carriera:le cinque consecutive tra il 2011 e il 2015, il balcanico si era ripetuto nel 2018 e nel 2021. Il 36enne ha così definitivamente staccato Pete Sampras (fermo a 6), succedendo allo spagnolo Rafael Nadal nell’albo d’oro. A giustificare ilsono stati i tre trionfi negli Slam (Australian Open, Roland Garros, US Open) e quello alle ATP Finals, che gli hanno permesso di chiudere l’anno da numero 1 alha così ricevuto unla polemica di ieri sull’ATP Award ...