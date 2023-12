(Di venerdì 15 dicembre 2023) Secondo l'Amministrazione federale dell'aviazione, unmonomotore si ètoI-26 ad, in, giovedì intorno alle 20.15. L'incidente ha provocato un accumulo di traffico. Secondo quanto riferito da testimoni vicini alla scena, l'è improvvisamente caduto dal cielo e ha preso fuoco dopo aver colpito l'. Al momento non si sa quanti passeggeri a bordo siano sopravvissuti.

North Carolina, un aereo si schianta sull'autostrada di Asheville -

Secondo l'Amministrazione federale dell'aviazione, un aereo monomotore si è schiantato sull'autostrada I - 26 ad Asheville, in, giovedì intorno alle 20.15. L'incidente ha provocato un accumulo di traffico sull'autostrada. Secondo quanto riferito da testimoni vicini alla scena, l'aereo è improvvisamente caduto ...

North Carolina, un aereo si schianta sull'autostrada di Asheville | video Panorama

Viaggio on the road in North Carolina: dai Monti Appalachi alle coste bagnate dall’Atlantico DOVE Viaggi

Epic Games, il produttore di Fortnite, vince la causa antitrust contro Google: una vittoria legale che potrebbe rivoluzionare il mercato delle app

Epic Games, azienda produttrice del gioco globale Fortnite, ha trionfato su Google in una battaglia legale durata quasi quattro anni.

Addio a David Drake, veterano della fantascienza militare

Non molto conosciuto in Italia, ha riscosso grosso successo in USA con la saga degli Hammer's Slammers - Leggi tutto l'articolo e guarda le foto su Fantascienza.com ...