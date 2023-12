Non lo voterò Conte bifronte cambia idea sul Mes

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La politica è l'arte del possibile. Si sa. Ma a volte si raggiungono picchi mai visti. Giuseppe, che non estrema disinvoltura passò da un governo con la Lega ad uno con il Pd, oggi regala un'altra mossa da maestro: «Nonil Mes». Proprio lui che da presidente del Consiglio, allo "scadere" del suo secondo mandato a Palazzo Chigi, impegnò l'Italia ad accettare le modifiche del Meccanismo europeo di stabilità, stavolta si tira indietro, come se fosse sempre stato contrario ad una riforma del trattato che porrebbe il nostro Paese sotto un controllo più stringente dei conti pubblici. Era il 30 novembre 2020, quando il governo italiano, cona capo, raggiunse una prima intesa in sede di Eurogruppo. Lo ha confermato Luigi Di Maio, allora ministro degli Esteri grillino, ieri sera a Piazzapulita. L'attuale inviato Ue nel Golfo ...