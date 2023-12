Non fatevi rovinare il Natale dal Covid | come evitare i contagi | dopo il nuovo picco

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Da giorni sono iniziate le cene e i cocktail per, eventi dove si riuniscono tante persone che si scambiano auguri, strette di mano, baci e abbracci. Con iin ripresa da settimane, la mondanità con centinaia di persone concentrate al chiuso potrebbe diventare un rischio. Soprattuttoche in molte strutture sono state tolti i dispenser con l'igienizzante per le mani. Solo qualche anno fa i 'totem' si trovano ovunque. «In questi giorni non dimenticare le norme igieniche che abbiamo ben conosciuto durante la pandemia, a partire dal lavaggio delle mani e solo nel caso non si possano lavare utilizzare gli igienizzanti», dice all'Adnkronos il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia ricordando i comportamenti corretti da rimettere in campo durante questi giorni. ...