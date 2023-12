Non è un paese per vecchi | forse il miglior film dei fratelli Coen

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) NON È UNPERSky Suspense ore 21. Con Tommy Lee Jones, Javier Bardem e Josh Brolin. Regia di Ethan e Joel. Produzione Usa 2007. Durata: 2 ore LA TRAMA Un uomo appena tornato dal Vietnam s'imbatte in un massacro (presumibilmente un regolamento di colpi malavitoso), Accanto ai morti una valigetta contenente due milioni di dollari. L'uomo se ne impadronisce. Ma il malloppo era il frutto di un traffico di droga e i trafficanti non ci vogliono rinunciare. Il reduce dal Vietnam si trova uno sceriffo alle calcagna (che gli dà la caccia sperando di non prenderlo). E un terribile killer che invece non si ferma davanti a nulla. Il reduce comunque vende cara la pelle e la valigetta. PERCHÈ VEDERLO Perchèè ildei...