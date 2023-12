Non ci resta che il crimine - La serie e l'importanza di sognare "fregnacce"

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Intervista a Massimiliano Bruno, Alessio Maria Federici, Maurizio Lastrico e Liliana Fiorelli, registi e attori di Non ciche il- La. Su Sky e NOW. Dopo la trilogia cinematografica, la banda di Massimiliano Bruno torna con un nuovo paradosso temporale da aggiustare in Non ciche il- La: Giuseppe, Moreno e Claudio, ovvero Gianmarco Tognazzi, Marco Giallini e Giampaolo Morelli, questa volta tornano indietro negli anni '70, cambiano cose che non avrebbero dovuto toccare e si ritrovano in un presente in cui il regime fascista ha vinto. Su Sky e NOW, il finale di Non ciche il- Laarriva il 15 dicembre. Nei primi episodi della, il personaggio di Moreno ...