Non c’è pace per Gattuso | “Auto incendiata e distrutta”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ancora paura per mister Gennaro. Il tecnico è in apprensione per sua sorella dopo quanto accaduto. Non sembra esserciper mister Gennaro. Al di là della situazione altalenante sulla panchina del Marsiglia, il tecnico calabrese continua a vivere momenti di grande apprensione per la sua famiglia. A tenere con il fiato sospeso l’allenatore ex Napoli sono le vicende che riguardano sempre sua sorella, Ida. Ancora una volta, la sorella del mister calabrese è stata vittima di nuovi atti intimidatori. Idaè stata nuovamente soggetta a atti intimidatori, aggiungendo un ulteriore strato di tensione alla vita del famoso tecnico del Marsiglia. L’ex Milan si trova ad affrontare una situazione emotivamente difficile al di fuori del campo da gioco. La costante incidenza di tali ...