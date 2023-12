«No alla svendita della Bundesliga» | i tifosi bloccano le partite contro l’ingresso dei fondi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023), ileper protestadei. Avevano deciso di rimanere in silenzio dodici minuti, poi hanno bloccato i match sia pure per alcuni minuti. È successo in Borussia Moenchengladbach-Werder Brema e in Serie B in Paderborn-Hansa Rostock (due volte). A Moenchengladbach match bloccato per lancio di monetine di cioccolato. A Paderborn al 13esimo minuto idel Rostock si sono scatenati lanciando fumogeni. L’arbitro ha interrotto il gioco e ha ordinato ai calciatori di entrare negli spogliatoi. L’inè ripreso nove minuti dopo. La partita è stata sospesa una seconda volta al 56esimo in seguito al lancio di razzi. Questa volta il match è stato interrotto per 19 minuti. Racconta la ...