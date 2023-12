Nicolò Feltrin morto di overdose a 2 anni | la droga nel cibo Prima udienza

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si è tenuta ieri, 14 dicembre 2023, laper la morte di, 2, che il 28 luglio dell’anno precedente era deceduto perdi hashish a Codissago, frazione del comune di Longarone, in provincia di Belluno. Sul banco degli imputati il padre del piccolo, Diego, accusato di omicidio colposo, spaccio dia minori e morte in conseguenza di altro reato.che, però, si è conclusa con un rinvio tecnico: per questo, il prossimo 11 gennaio si tornerà di fronte al giudice per l’preliminare Enrica Marson. Nel frattempo per Diego, 44, difeso dall’avvocato Massimiliano Xaiz, si sta valutando il patteggiamento. In base a ...