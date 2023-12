Nicolò Feltrin | il padre del piccolo morto per il ragù con l’hashish patteggia per evitare il carcere

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pubblicato il 15 Dicembre, 2023 Potrebbe non trascorrere neppure un giorno inDiego, ildel, originario di Codissago (Longarone, in provincia di Belluno), deceduto il 28 luglio del 2022 per overdose.è imputato per omicidio colposo, spaccio di droga al bambino e morte come conseguenza di altro reato. In assenza di altre svolte,finirebbe direttamente al Tribunale collegiale, ma nelle ultime ore si è registrato un colpo di scena del tutto inatteso. L’avvocato di, Massimiliano Xaiz, ha ottenuto un rinvio dell’udienza preliminare di fronte al giudice Enrica Marson all’11 gennaio prossimo per valutare riti alternativi, riferisce il Corriere. Non è stata ancora concordata una pena, ma il ...