Nesti | «Doccia fredda Zhang Inter statica sul mercato a gennaio!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Le ultime di giornata vedono l’divisa fra il bisogno divenire sule la necessità di risparmiare, come emesso dal Presidente. Sull’argomento si esprime Carlonel corso della trasmissione di Radio Sportiva.– Carlodice la sua su una serie di problematiche che ruotano intorno all’. Di seguito le dichiarazioni del giornalistavenuto su “Microfono Aperto”: «Quella di Juan Cuadrado è una defezione importante. Anche se non riguarda un titolare lui è comunque un giocatore estremamente utile. Questo tendine d’Achille che non guarisce potrebbe dare vita molto probabilmente a un’operazione di, come l’arrivo di Tiago Djaló. C’è da dire una cosa però. Proprio oggi ...