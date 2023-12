Neonato risucchiato dal tornado trovato su un albero | “Come se un angelo lo avesse poggiato lì” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pubblicato il 15 Dicembre, 2023 “È qui, ed è per la grazia di Dio”. Così Sydney Moore. E’ la madre di unmiracolosamente scampato a un, dopo essere statodalla tempesta è statovivo dalla madre su unvicino casa. Il piccolo di quattro mesi che viveva in una casa mobile con la sua famiglia è sopravvissuto alche lo aveva portato via. Il padre del bambino ha cercato di afferrare la sua culla mentre ilha colpito la loro casa a Clarksville, nel Tennessee. La furia del vento aveva strappato via il tetto ed era riuscito a risucchiare la culla con il bimbo dentro. “È rimasto aggrappato alla culla per tutto il tempo, e sono entrati in circolo, ha detto, e poi sono stati lanciati”, ha raccontato la ...