Negramaro in concerto a Udine 18 giugno 2024 

Leggi su udine20

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo l’annuncio delle scorse settimane deldi Zucchero allo stadio di, primo grande evento musicale in ben 12 anni, un nuovo grande appuntamento per l’estate vede oggi la sua ufficializzazione. Il prossimo 18(inizio alle 21.00) il Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), ospiterà l’attesissimo ritorno in Friuli Venezia Giulia dei, band pop rock salentina fra le più amate dal pubblico italiano, a distanza di 6 anni dalla loro ultima esibizione regionale. Ail gruppo capitanato da Giuliano Sangiorgi porterà l’uniconel Nordest del nuovo “Da Sud a Nord – Stadi 2024”, tournée fra le più attese della prossima bella stagione. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl e Magellano Concerti, in collaborazione con Comune ...