(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Bruxelles, 15 dicembre 2023 "L'ha scelto di non partecipare alla decisione riguardante l'e quindi di non ostacolare l'europea", le parole dinel corsoa conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Finito il vertice Ue, continuano le partite su nuovo Patto di Stabilità e bilancio

... dal cancelliere Sholz ad abbandonare la sala al momento del voto sull'adesione die ... Col via aiper Kiev l'Europa tira quindi un sospiro di sollievo ma al tempo stesso ciascuno ...

Consiglio europeo, aperti i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina | Zelensky: "Vittoria per tutti" | Orban: "Adesione è una decisione sbagliata" TGCOM

Al via i negoziati tra Ue e Ucraina. Orban non usa il veto AGI - Agenzia Italia

Finito il vertice Ue, continuano le partite su nuovo Patto di Stabilità e bilancio

Persuaso, dicono alcuni costretto, dal cancelliere Sholz ad abbandonare la sala al momento del voto sull'adesione di Ucraina e Moldova ... troppe da far digerire in patria ad Orban. Col via ai ...

Negoziati Ucraina, Macron: Ungheria non partecipando al voto non ha minato unità dell'Ue

(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 dicembre 2023 "L'Ungheria ha scelto di non partecipare alla decisione riguardante l'Ucraina e quindi di non ostacolare l'unità europea", le parole di Macron nel corso ...