NBA | risultati della notte 15 dicembre | Fontecchio ancora protagonista Sesta di fila per i Clippers | bene Boston e Minnesota

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sono sette le partiteNBA. Continua l’ottimo momento di Simone, partito nuovamente in quintetto e che sta veramente sfruttando queste settimane per ritagliarsi un ruolo importante negli Utah Jazz e mostrare al mondo americano di valere un posto oltreoceano. L’azzurro è grandissimonel successo di Utah contro Portland per 122-114, mettendo a referto 24 punti con 5/5 da tre punti in 24 minuti di gioco. ITimberwolves si riprendono subito dopo l’ultima sconfitta ed espugnano il campo di Dallas con un perentorio 119-101, grazie ad un ultimo quarto da 32-19. T’Wolves sempre in vetta alla Western Conference e trascinati dalla doppia doppia di Karl-Anthony Towns (21 punti e 17 rimbalzi), ma soprattutto da un clamoroso Naz Reid, che firma 27 punti dalla panchina. A ...