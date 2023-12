NBA | James Harden raggiunge quota 25 000 punti in carriera ed entra in top-25 di sempre

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Questa notte, nella sesta vittoria consecutiva dei Los Angeles Clippers, arrivata ai danni dei Golden State Warriors, ha sfornato una prestazione sontuosa, in tutta risposta ai critici e in particolar modo ad un giornalista che gli imputava di non essere “Il Sistema” ma “Il Problema” (“You are not The System, you are The Problem”), da 28, 7 rimbalzi, 15 assist e 4 stoppate in 42 minuti. Grazie a tale fatturato ‘Il Barba’ è diventato il 24esimo giocatore nella storia NBA are i 25.000segnati in(24° posto con 25,008), nonché il 3° giocatore in attività nella ‘Top 25’ insieme a LeBron(1°) e Kevin Durant (10°). SportFace.