NBA Freestyle | Antetokounmpo | l’ascesa e caduta del dio greco contro gli Indiana Pacers

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Giannisè on fire! La scorsa notte è come se tutti gli dèi greci si fossero abbattuti sui poveri. Massimo in carriera, 64 punti (14 rimbalzi e 11 assist), tirando dal campo con percentuali pressoché mistiche, al limite dell’irriverenza per la mole di gioco che ha macinato (20 canestri su 28 tiri). Giannisha ricordato a tutti perché il soprannome The Greek Freak non descrive (solo) uno specimen fisico fuori dal comune, bensì uno stile di gioco fatto di tecnica, movimenti, e soluzioni prima di lui impensabili per un quasi 7-piedi. A un certo punto, su un pocket-pass di “Demon” Lillard, ha virato sul perno destro (per schiacciare a due mani) così velocemente da invertire quasi la rotazione della terra. La NBA è piena di lunghi che sanno mettere palla a terra. Karl-Anthony Towns, ...