NBA | Fontecchio si prende i Jazz | miglior prestazione di carriera oltreoceano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Stanotte nella vittoria degli Utahsul campo dei Portland Trail Blazers, Simonesi è messo in luce sfoggiando la suapersonale in. Questo il suo tabellino: 24 punti (10 nel solo 1Q), 5 rimbalzi, 1 recupero, 2-3 da due, 5-5 da tre, 5-5 ai liberi e +24 di plus/minus con l’87,5% dal campo in 24 minuti; il tutto non mettendo piede in campo nel quarto periodo. A suon di ottime prestazioni e dedizione si sta ricucendo un ruolo sempre più importante: si fa trovare puntuale sugli scarichi, si crea tiri dal palleggio, si muove e gioca bene anche lontano dalla palla; Simoneé letteralmente una scheggia impazzita. Nelle precedenti due uscite ne aveva rifilati 15 ai Knicks e 19 ad OKC guadagnandosi sempre più ...