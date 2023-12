(Di venerdì 15 dicembre 2023) 'Alexei? E' partito per un istituto penitenziario situato fuori dalla regione di Vladimir'. È quanto si legge nel certificato del Servizio penitenziario federale, letto il 15 dicembre in una ...

Navalny scomparso, continua il mistero: trasferito in un'altra prigione ma non si sa quale

Resta un fatto: dinon si hanno notizie certe dal 6 dicembre, da quel giorno al difensore non è stato consentito di incontrare il prigioniero politico. Misterioso black out che preoccupa, ...

Navalny scomparso, ancora nessuna notizia dopo trasferimento dal carcere Vladimir Adnkronos

Scomparso da 7 giorni, "Navalny trasferito a Mosca per nuove accuse" Avvenire

Russia, Navalny trasferito in istituto di correzione

Un tribunale russo ha confermato che il leader d'opposizione russo Alexei Navalny è stato trasferito dalla colonia penale n. 6 nella città di Melekhovo nella ...

Russia, scomparso l'oppositore di Putin Alexei Navalny: sarebbe stato trasferito in un altro carcere

Gli avvocati di Navalny non possono contattarlo e non hanno più sue notizie dal 6 dicembre scorso. Il Cremlino dice di non sapere dove si trovi ma il Servizio penitenziario russo ha dichiarato che è s ...