(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) –Dog, noto studio didi videogiochi, ha recentemente annunciato la sospensione dellodi Theof Us, nome interno del progetto multiplayer legato alla serie Theof Us. La decisione è stata difficile, come sottolineato dalla stessaDog: “Sappiamo che questa notizia sarà difficile da accettare per molti, specialmente per la nostra affezionata comunità di ‘Theof Us Factions’, che ha seguito con passione i nostri piani per il multiplayer. Anche noi in studio siamo profondamente dispiaciuti, dato che eravamo ansiosi di farvi provare il gioco.” Il team dedicato al multiplayer ha lavorato a questo progetto sin dai tempi di Theof Us Part II, cercando di creare ...

The Last of Us Online: spunta un'immagine del gioco cancellato, con riferimenti a Battle Pass e negozio online

Nel corso della mattinata è spuntata in rete un'immagine leak di The Last of Us Online , il gioco multiplayer dicancellato dopo quattro anni di sviluppo . Lo screenshot in questione mostra quella che avrebbe dovuto essere la lobby di gioco, con un personaggio non identificato e una serie di menu ...

The Last of Us Online è stato cancellato, Naughty Dog conferma la chiusura del multiplayer Multiplayer.it

Naughty Dog sta lavorando su «più giochi single player ambiziosi» per PS5 Spaziogames.it

Naughty Dog cancella lo sviluppo di The Last of Us Online su PS5

La decisione è stata difficile, come sottolineato dalla stessa Naughty Dog: "Sappiamo che questa notizia sarà difficile da accettare per molti" Naughty Dog, noto studio di sviluppo di videogiochi, ha ...

The Last of Us 3 è in arrivo o è stato cancellato Le ultimissime news

The Last of Us 3 ci sarà o è stato cancellato definitivamente dalla casa produttrice Naughty Dog Vediamo le ultimissime news sul videogioco.