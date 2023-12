Napoli vuole ritrovarsi nel 2024 tra le prime 4 | l’approdo agli ottavi grande iniezione di fiducia Sky

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Gli aggiornamenti delforniti dall’inviato di Sky Sport, Massimo Ugolini. Ilprepara la sfida contro il Cari pensando anche allo scontro diretto con la Roma. La squadra di Mazzarririconquistare il quarto posto prima della fine dell’anno e staccare la squadra di Mourinho. Di seguito le parole di Ugolini: «Si pensa allo scontro diretto con la Roma? È unaopportunità per ristabilire le distanze per il. Non sarà semplice contro la Roma di Mourinho all’Olimpico, ma ildeve tirare fuori la testa da questa situazione di difficoltà.è unadi. I segnali di miglioramento ci sono, adesso ...