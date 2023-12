Napoli | Raspadori | «Un calo dopo lo scudetto era fisiologico»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Le parole di Giacomo, attaccante dele della Nazionale, che si racconta a Walter Veltroni sulle colonne della Gazzetta Il campo e non solo: Giacomo, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, si racconta a 360° in una lunga intervista con Walter Veltroni. Di seguito alcune delle sue parole. EUROPEO VINTO – «La presa di coscienza di dove ero arrivato, con tanta fatica e tanta passione. Alla prima convocazione, sono entrato in punta di piedi in un gruppo fantastico e abbiamo vinto. E poi, stando lì, ho capito che nulla è impossibile, ho capito che il lavoro, le giornate sotto la pioggia o il vento ad allenarsi, sono servite a raggiungere una vetta così alta. É stata un’emozione che vorrei rivivere presto».– «Io spero di essere vissuto, anche dai miei compagni, come un leader ...