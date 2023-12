Napoli Punta al Quarto Posto a Natale | La Strategia di ADL

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ilha un obiettivo chiaro per questo finale di 2022: arrivare alin classifica entro. Ilha un obiettivo chiaro per questo finale di 2022: arrivare alin classifica entro. È la missione ribadita dalla società durante la cena di squadra di mercoledì, come riporta Repubblica. L’ambizione del presidente De Laurentiis è quella di compiere una rimonta veloce in campionato grazie al nuovo corso Mazzarri. Le tabelle non contano, l’orizzonte è il match con il Cagliari dell’ex allenatore azzurro. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare tra le prime quattro e agganciare la zona Champions. Un traguardo alla portata secondo De Laurentiis, convinto che la scossa Mazzarri possa rivitalizzare l’ambiente. Il ...