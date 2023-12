Napoli | Petrazzuolo | “Gaetano valuterà la situazione a Gennaio…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Gli azzurri affronteranno il Cagliari domani alle 18.00 al Maradona. Degli ultimi minuti è il forfait di Elmas per risentimento muscolare. Di questo e di altro ha parlato Antonio, direttore dimagazine, a Radio CRC durante la trasmissione “Calcio Mania”. Per il direttore ilpotrebbe valutare delle operazioni di mercato a Gennaio:vuole giocare. Contro il Cagliari formazione tipo. Mazzarri ha chiesto continuità di risultato ai suoi. Ilperde Elmas “Elmas? Dispiace per il risentimento muscolare, anche perche’ ora aveva ritrovato un nuovo entusiasmo dopo l’avvento di Mazzarri. Elmas e’ tornato ad essere parte integrante del gruppo, mentre in precedenza con Garcia non riusciva a trovare spazio. Tant’e’ che, in caso di permanenza di Garcia, avrebbe valutato ...