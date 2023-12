Napoli | la tribuna Nisida dedicata a Juliano E sui social i tifosi chiedono il ritiro della 8

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 15 dicembre 2023)sta pianificando di dedicare unaa Antonioe di ritirare la sua maglia numero 8, in onore del suo ex capitano. LaLa città divuole dedicare la” dello stadio Maradona a. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato questa intenzione, evidenziando l’importanza dicome simbolo sportivocittà. La sceltaallo stadio Maradona per onorareè un gesto significativo che riconosce il suo ruolo storico nel club. Idelstanno chiedendo sulle reti ...