(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si ferma Elifper il centrocampista delche salta così la partita di domani al Maradona contro il Cagliari. Il macedone questa mattina non si è allenato per un risentimento ...

Napoli, infortunio per Elmas. Novità su Mario Rui

Si ferma Elif Elmas .per il centrocampista delche salta così la partita di domani al Maradona contro il Cagliari. Il macedone questa mattina non si è allenato per un risentimento muscolare alla coscia ...

Napoli, infortunio per Elmas Fantacalcio ®

SSC Napoli, il report odierno: infortunio per Elmas! Parzialmente in gruppo Mario Rui CalcioNapoli24

Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 16a giornata

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 16a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: ...

Napoli, infortunio per Elmas. Novità su Mario Rui

Si ferma il centrocampista macedone: le ultime sul terzino e Olivera dopo l'allenamento mattutino a Castel Volturno ...