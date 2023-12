(Di venerdì 15 dicembre 2023)(sabato 16 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la sedicesima...

Mario Rui, non si esclude il ritorno. Può essere convocato col Cagliari

...- campionato di calcio serie A /- Roma / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Mario Rui - Nicola Zalewski Mario Rui, non si esclude il ritorno. Può essere convocato col. ...

ADL a Venezia, ma tornerà per il Cagliari e ci sarà anche Calenda: nuovo incontro in vista Tutto Napoli

L'apertura de L'Unione Sarda si concentra sul Napoli: "Il Cagliari ritrova l'ex Mazzarri"

Dopo il pazzo successo nel finale contro il Sassuolo, il Cagliari si prepara a fare visita al Napoli contro un grande ex, come ricorda oggi L'Unione Sarda nel taglio alto della sua prima pagina: "I ...

Napoli-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

