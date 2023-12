Napoli-Cagliari | le probabili formazioni | ancora fuori l’acquisto da 25 milioni di euro

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Alle ore 18scenderanno in campo allo Stadio Diego Armando Maradona. Walter Mazzarri è pronto a riproporre la stessa formazione scesa in campo martedì contro il Braga, con l’11 titolare che dovrà fare gli straordinari dopo la vittoria in Champions League.una volta non troverà spazio in campopiù costoso L'articolo