Napoli-Cagliari | la decisione di Ranieri su Lapadula | Luvumbo e Pavoletti

Leggi su serieanews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Via il sipario alla sfida tra, con la compagine ospite pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di complicare i piani rimonta scudetto della squadra di Sarri. Occhio ai dubbi die alle ultimissime novità Ilproverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di confermare l’ottimo periodo di forma e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.