Myrta Merlino | ”Prima pensavo ai critici | adesso al pubblico”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Ma quale flop non capisco i veleni su di me” Repuibblica, di Silvia Fumarola, pag. 40 «Fare Pomeriggio Cinque è stata una rivoluzione, ho dovuto cambiare radicalmente il modo di fare televisione» racconta, «venivo da L’aria che tira su La7, la mia comfort zone. Ma sono sempre stata curiosa del prossimo e anche il pop mi appartiene». Il debutto su Canale 5 a settembre, al posto di Barbara D’Urso, tra le polemiche, è stata lanovità di questa stagione televisiva. Maglione fucsia come la sciarpona che la avvolge, motto della vita di Karen Blixen: «Per essere felici ci vuole coraggio». Come vanno le cose? «aial. Ho un competitor fortissimo, La vita in diretta, che ha una storia e una sola ...