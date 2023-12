Musica ed emozioni | al Sociale incontro tra jazz e musica classica

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Bergamo. Untra: è questo il perno attorno al quale ruota il concerto in programma martedì 19 dicembre al Teatro(ore 20.30; biglietto intero 25 Euro, ridotto 18 Euro), in apertura della sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri 2023/2024 della Fondazione Teatro Donizetti. Ne sarà protagonista il trio del pianista Enrico Pieranunzi (con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria) insieme all’ensemble (cinque archi e cinque fiati) dell’Orchestra Filarmonica Italiana; direzione di Michele Corcella. Il concerto, che si avvale anche del sigillo di Bergamo, ha per titolo “Blues & Bach: The Music of John Lewis”, con esplicito rimando a una delle figure cardine dele del ...