Mucci Bioscience | ‘la prevenzione è intercettare i driver di crescita’ 

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) 'Ridurre l'incidenza come per l'infarto agendo sui fattori come instabilità genomica' "La CancerInterception è una metodologia didel tumore che è stata sviluppata e realizzata dallaGenomics, uno spin-off dell'Università di Tor Vergata. E' la prima azienda al mondo a introdurre questo algoritmo, brevettato, che permette dile condizioni fisiologiche