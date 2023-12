MSC porta le crociere a Milano

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Apre al pubblico, oggi venerdì 15 dicembre fino al 12 gennaio il temporary store di MSC Apre a, in zona Gae Aulenti, MSC Lighthouse il primo temporary store in cui è possibile vivere l’esperienza di una vacanza targata MSC attraverso la tecnologia immersiva, i giochi di luce interattivi e altri effetti speciali. “Realizziamo un sogno che avevamo nel cassetto da tempo, ovverore le nostreanche nelle città che non vengono toccate dal mare” queste le parole di Leonardo Massa, Managing Director di MSC. L’MSC Lighthouse è uno spazio in cui vengono ricreate le atmosfere magiche delle vacanze MSC, attraverso alcuni giochi di luce che interagiscono con le persone presenti, sembrerà di essere in riva al mare, mentre indossando i visori tridimensionali si verrà proiettati sul “Ponte dei Sospiri”, ...