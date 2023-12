Moviola Genoa-Juve | l’episodio chiave del match

(Di venerdì 15 dicembre 2023)arbitraledelvalido per la 16ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 16ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Massa.DEL

Genoa - Juve LIVE: tra poco il fischio d'inizio

- Juve 0 - 0: sintesi eAggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo: a fine ...

Moviola Genoa Juve: gli episodi dubbi del match Juventus News 24

Genoa-Juve, la MOVIOLA LIVE: fischio di inizio ilBianconero

GENOA, Badelj: "Ci serve continuità: stasera punti"

Il Genoa attende la Juventus cercando punti utili per la salvezza. Una missione, visto il ruolino di marcia della Juventus, complicata per gli uomini di Gilardino che, però, in casa ...

Genoa-Juve, la MOVIOLA LIVE: fischio di inizio

Genoa e Juventus danno inizio a quella che sarà la 15° giornata del campionato di Serie A, con i bianconeri che vanno a caccia di tre punti pesanti nel.