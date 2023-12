Mourinho | multa di 20mila euro per le frasi su Marcenaro e Berardi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L'annuncio della Figc, stessa sanzione per la Roma. La somma sarà devoluta in beneficenza all'AIL L'allenatore della Roma Josée il club giallorossoti a seguito del procedimento aperto a carico del tecnico portoghese per lepronunciate dopo il match con il Sassuolo del 2 dicembre scorso nei confronti dell'arbitro Matteo