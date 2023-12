Mourinho | multa di 20mila euro per le frasi su Marcenaro e Berardi

Leggi su seriea24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’allenatore della Roma Josée il club giallorossoti a seguito del procedimento aperto a carico del tecnico portoghese per lepronunciate dopo il match con il Sassuolo del 2 dicembre scorso nei confronti dell’arbitro Matteoe del calciatore Domenico. “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’allenatore della Roma Joséè stato sanzionato con un’ammenda di 20.000da devolvere all’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL). La stessa sanzione, anch’essa da devolvere all’AIL, è stata applicata anche all’AS Roma, per responsabilità oggettiva ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 23, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva”, l’ annuncio nella ...