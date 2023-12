(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dopo tante imprese sportive raggiunte nell’ambito della, portando l’Italia a risultati eccellenti in tutto il mondo, il pilota Maurizioè statodelper. Si chiude, così, un 2023 da incorniciare per, con il riconoscimento che si va ad aggiungere a quelli già ricevuti nel corso dell’anno:al Gran Premio Internazionale di, Palmadi Assisi con nomina ad ambasciatore di pace e sport nel mondo e la Medagliaa Valor Atletico del Coni. A livello sportivo, invece, il 2023 ha regalato a...

Motonautica, Schepici nominato Cavaliere del Leone D'oro a Venezia per meriti sportivi Adnkronos

Motonautica, Schepici Maurizio nominato Cavaliere del Leone D’oro a Venezia per meriti sportivi Il Faro online

Global Order Book 2024: The Italian Sea Group al quinto posto nel ranking mondiale del 2024

Confermata la leadership italiana sopra i 50 metri per lunghezza totale e conquista il podio in terza posizione a livello mondiale. TISG sale al quinto posto nel ranking mondiale del 2024 rispetto all ...

Maurizio Schepici nominato Cavaliere del Leone D’oro a Venezia per meriti sportivi

Dopo tante imprese sportive raggiunte nell’ambito della motonautica, portando l’Italia a risultati eccellenti in tutto il mondo, il pilota Maurizio Schepici è stato nominato Cavaliere del Leone D’oro ...