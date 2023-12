Mostrano a Putin un sosia fatto con l’intelligenza artificiale La sua reazione | “C’è solo una persona che può essere simile a me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nel corso della conferenza stampa di fine anno, Vladimirha anche risposto a una domanda di quello che è stato presentato come unvirtuale del presidente russo, creato con. “Vedo che lei puòa me e parlare con la mia voce, ma ci ho pensato e ho deciso cheunapuòa me e parlare con la voce, e quellasono io, lei è il mio primo”, ha risposto. L'articolo proviene da IlQuotidiano.