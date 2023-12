Morte Rancilio | figlio sentito domani | procura chiederà consulenza psichiatrica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Milano, 15 dic. (Adnkronos) -il gip di Milano Giulio Fanales interrogherà, nel reparto di psichiatria dell'ospedale Policlinico di Milano, Guido, il 35enne accusato dell'omicidio della madre Fiorenza uccisa con un colpo alla testa assestato con un manubrio da palestra. Il ragazzo, difeso dall'avvocato Francesco Isolabella, potrebbe decidere di non rispondere o non essere in condizioni di farlo, ma il giudice dovrà comunque esprimersi sul fermo scattato mercoledì sera e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere firmata dalla pm Ilaria Perinu. Nella richiesta, si fa riferimento a tre diversi ricoveri per problemi di salute mentali, il primo nel 2014, poi nel 2021 e l'ultimo dal 14 gennaio al 21 marzo 2023 e da allora l'indagato sarebbe in cura in una comunità riabilitativa. Se la pubblica accusa ravvisa un "concreto e attuale ...